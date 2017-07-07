Прокурор попросил 4 года и 7 месяцев тюрьмы для обвиняемых в крушении самолета президента Total

Прокуратура попросила приговорить водителя снегоуборочной машины аэропорта Внуково Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима по делу о крушении бизнес-джета Falcon.

Мартыненко ранее уже признал вину. Дело рассматривается в особом режиме, поскольку обвиняемые согласились сотрудничать со следствием. Как было установлено в ходе расследования, водитель снегоуборщика был пьян.

Также 7 июля стало известно, что компания-владелец самолета Falcon, которым в день крушения пользовался президент нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, подала гражданский иск к Мартыненко и Леденеву на 514 миллионов рублей. Иск не включает в себя стоимость самолета, поскольку он был застрахован.