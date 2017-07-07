Производитель фитнес-трекеров Jawbone прекратит существование

Компания Jawbone, выпускавшая фитнес-трекеры и беспроводные наушники и колонки, находится в процессе ликвидации. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, основатель компании Хосейн Рахман уже создал новую организацию Jawbone Health Hub, которая будет специализироваться на предоставлении решений в области обработки медицинских данных корпоративным клиентам.

Как пишет The Verge, в последние месяцы Jawbone перестала оказывать техническую поддержку и не обновляет ПО своих устройств.