Производитель фитнес-трекеров Jawbone прекратит существование
Компания Jawbone, выпускавшая фитнес-трекеры и беспроводные наушники и колонки, находится в процессе ликвидации. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, основатель компании Хосейн Рахман уже создал новую организацию Jawbone Health Hub, которая будет специализироваться на предоставлении решений в области обработки медицинских данных корпоративным клиентам.
Как пишет The Verge, в последние месяцы Jawbone перестала оказывать техническую поддержку и не обновляет ПО своих устройств.
Компания Jawbone на протяжении нескольких лет продолжает судиться с основным конкурентом на рынке фитнес-трекеров Fitbit. Jawbone столкнулась с обвинениями в краже интеллектуальной собственности.
Jawbone существует с 2011 года. Компания выпускает популярные фитнес-трекеры, которые позволяют отслеживать фазы сна и периоды активности владельца и следить за расходом калорий. Трекер синхронизируется с мобильным телефоном.