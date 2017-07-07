Полицейские пришли с обысками в штабы Навального в Екатеринбурге и Казани

В Екатеринбурге и Казани сотрудники полиции устроили обыски в штабах Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель федерального штаба Леонид Волков.

По его словам, в Туле из машины координатора штаба были изъяты агитационные материалы, а в Уфе, Самаре и Саратове полиция изымает их на терминалах транспортной компании.

Екатеринбург: обыск в штабе

Казань: обыск в штабе

Тула: без документов, без протокола, изъяли материалы из машины координатора — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 7, 2017

Об обысках в Екатеринбурге также сообщил мэр города Евгений Ройзман.