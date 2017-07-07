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Полицейские пришли с обысками в штабы Навального в Екатеринбурге и Казани

Леонид Волков
10:28, 7 июля 2017
Надежный источник

В Екатеринбурге и Казани сотрудники полиции устроили обыски в штабах Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель федерального штаба Леонид Волков.

По его словам, в Туле из машины координатора штаба были изъяты агитационные материалы, а в Уфе, Самаре и Саратове полиция изымает их на терминалах транспортной компании.

Об обысках в Екатеринбурге также сообщил мэр города Евгений Ройзман.

Обыски и изъятие агитационных материалов в региональных штабах Алексея Навального начались 5 июля. К моменту написания новости это произошло в Новосибирске, Орле, Москве, Вологде, Астрахани, Чебоксарах и Перми. Формальные поводы для этого в разных городах отличались.
Изъятие материалов произошло перед большой агитационной акцией, которую сторонники Алексея Навального, заявившего о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, запланировали на 8 июля.

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