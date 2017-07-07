Полицейские пришли с обысками в штабы Навального в Екатеринбурге и Казани
В Екатеринбурге и Казани сотрудники полиции устроили обыски в штабах Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель федерального штаба Леонид Волков.
По его словам, в Туле из машины координатора штаба были изъяты агитационные материалы, а в Уфе, Самаре и Саратове полиция изымает их на терминалах транспортной компании.
Екатеринбург: обыск в штабе— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 7, 2017
Казань: обыск в штабе
Тула: без документов, без протокола, изъяли материалы из машины координатора
Об обысках в Екатеринбурге также сообщил мэр города Евгений Ройзман.
В Екб в штабе Навального на Вайнера 13 тоже обыски. Понятые агрессивные. Тел координатора 89505637244. Полина— Евгений Ройзман (@roizmangbn) July 7, 2017
Обыски и изъятие агитационных материалов в региональных штабах Алексея Навального начались 5 июля. К моменту написания новости это произошло в Новосибирске, Орле, Москве, Вологде, Астрахани, Чебоксарах и Перми. Формальные поводы для этого в разных городах отличались.
Изъятие материалов произошло перед большой агитационной акцией, которую сторонники Алексея Навального, заявившего о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, запланировали на 8 июля.