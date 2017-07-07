При взрыве метана на шахте в Норильске погибли четыре человека

Обновление: По уточненным данным, в результате взрыва на шахте «Заполярная» погибли четыре человека, сообщает ТАСС. 8 июля объявлено в городе днем траура.

На шахте «Заполярная» в Норильске произошел взрыв метана. В шахте в момент происшествия находились более 150 человек.

Погибли, по предварительным данным, трое шахтеров, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах региона. 154 человека, находившиеся в шахте в момент взрыва, выведены на поверхность.

Три человека, эвакуированные из «Заполярной», доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести, сообщили «Интерфаксу» в областном Минздраве.

Источник ТАСС в экстренных службах региона, в свою очередь, рассказал, что взрыв в шахте произошел при проведении горнопроходческих работ на глубине 490 метров. Обстоятельства произошедшего выясняются.