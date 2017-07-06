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Закон о «долине МГУ» переименовали. Потому что рядом с МГУ нет долины

Русская служба "Би-би-си"
06:35, 6 июля 2017
Требует подтверждения

Перед внесением в Госдуму законопроект «О научно-технологических долинах», посвященный расширению МГУ, был переименован. По словам неназванных чиновников, которых цитирует Русская служба «Би-би-си», это было сделано, чтобы избежать аналогий с Калифорнией.

5 июля закон был утвержден в первом чтении под названием «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций». Собеседник радиостанции добавил, что в районе МГУ нет долины, «поэтому одумались и не стали в этой части народ смешить».

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что вуз все равно сохранит неформально название «долина» для новых территорий. При этом закон будет рассчитан не только на МГУ, но и на проекты других организаций.

Как отмечает «Би-би-си», депутаты поддержали законопроект, хотя в финансовом обосновании не сказано, сколько денег потребуется на расширение МГУ. Замминистра экономики Олег Фомичев оценил затраты в полмиллиарда рублей в год, но неясно, будут ли они выделяться из федерального бюджета либо из других источников. Ожидается, что законопроект окончательно примут к концу июля.

«„Долина“ не подходит потому, что сразу бы всплыли взгорья, холмы и прочие части рельефа, что смешно. В Калифорнии ведь географически долина — это понятно, а какая долина в МГУ? Поэтому одумались и не стали в этой части народ смешить», — говорит один из чиновников.

Русская служба "Би-би-си"
Проект создания технологической «долины» около МГУ на Воробьевых горах в Москве обсуждается с 2013 года. В 2015 году РБК выяснило, что концепцию «долины» разрабатывает компания «Иннопрактика».
Руководит фирмой Катерина Тихонова, которую источники Reuters и Bloomberg называют дочерью президента России Владимира Путина. Ни Тихонова, ни Путин этого не подтвердили, но и не опровергли.

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