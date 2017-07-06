Закон о «долине МГУ» переименовали. Потому что рядом с МГУ нет долины
Перед внесением в Госдуму законопроект «О научно-технологических долинах», посвященный расширению МГУ, был переименован. По словам неназванных чиновников, которых цитирует Русская служба «Би-би-си», это было сделано, чтобы избежать аналогий с Калифорнией.
5 июля закон был утвержден в первом чтении под названием «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций». Собеседник радиостанции добавил, что в районе МГУ нет долины, «поэтому одумались и не стали в этой части народ смешить».
Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что вуз все равно сохранит неформально название «долина» для новых территорий. При этом закон будет рассчитан не только на МГУ, но и на проекты других организаций.
Как отмечает «Би-би-си», депутаты поддержали законопроект, хотя в финансовом обосновании не сказано, сколько денег потребуется на расширение МГУ. Замминистра экономики Олег Фомичев оценил затраты в полмиллиарда рублей в год, но неясно, будут ли они выделяться из федерального бюджета либо из других источников. Ожидается, что законопроект окончательно примут к концу июля.
«„Долина“ не подходит потому, что сразу бы всплыли взгорья, холмы и прочие части рельефа, что смешно. В Калифорнии ведь географически долина — это понятно, а какая долина в МГУ? Поэтому одумались и не стали в этой части народ смешить», — говорит один из чиновников.