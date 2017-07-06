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В штаб Навального в Вологде пришли с обыском

Леонид Волков
09:32, 6 июля 2017
Надежный источник

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в штабе Алексея Навального в Вологде.

Как сообщил в твитере руководитель предвыборной кампании Навального Леонид Волков, региональный Центр «Э» заподозрил, что в штабе могут храниться материалы, содержащие «клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающих к грубым нарушениям общественного порядка».

Такие материалы, говорится в рапорте центра, копию которого опубликовал Волков, «могут раздаваться на улицах городов Вологды и Череповца сторонниками Алексея Анатольевича Навального».

Координатор штаба Навального в Вологде Евгений Доможиров написал, что сотрудники полиции изымают агитационные материалы.

Алексей Навальный открывает штабы в разных городах России в рамках подготовки к президентским выборам. ЦИК РФ считает, что у Навального нет права баллотироваться из-за судимости по тяжкой статье.
5 июля полиция изъяла печатные материалы из штаба Навального в Новосибирске по жалобе «на незаконную агитацию». В штабе Навального утверждают, что никаких правил не нарушали. В тот же день листовки были изъяты в штабе Навального в Орле.
Днем ранее напали на штаб Навального в Краснодаре, а 6 июля полиция заблокировала для проведения следственных действий штаб в Москве.

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