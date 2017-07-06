В штаб Навального в Вологде пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в штабе Алексея Навального в Вологде.

Как сообщил в твитере руководитель предвыборной кампании Навального Леонид Волков, региональный Центр «Э» заподозрил, что в штабе могут храниться материалы, содержащие «клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающих к грубым нарушениям общественного порядка».

Такие материалы, говорится в рапорте центра, копию которого опубликовал Волков, «могут раздаваться на улицах городов Вологды и Череповца сторонниками Алексея Анатольевича Навального».

В штабе в Вологде обыск на основании вот такого замечательного рапорта центра Э pic.twitter.com/rBMVRvRxlK — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 6, 2017

Координатор штаба Навального в Вологде Евгений Доможиров написал, что сотрудники полиции изымают агитационные материалы.