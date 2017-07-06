В штаб Навального в Вологде пришли с обыском
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в штабе Алексея Навального в Вологде.
Как сообщил в твитере руководитель предвыборной кампании Навального Леонид Волков, региональный Центр «Э» заподозрил, что в штабе могут храниться материалы, содержащие «клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающих к грубым нарушениям общественного порядка».
Такие материалы, говорится в рапорте центра, копию которого опубликовал Волков, «могут раздаваться на улицах городов Вологды и Череповца сторонниками Алексея Анатольевича Навального».
В штабе в Вологде обыск на основании вот такого замечательного рапорта центра Э pic.twitter.com/rBMVRvRxlK— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 6, 2017
Координатор штаба Навального в Вологде Евгений Доможиров написал, что сотрудники полиции изымают агитационные материалы.
У нас веселый #vПолдень— Евгений Доможиров (@Domozhiroff) July 6, 2017
В штаб #Навальный2018 в Вологде пришли за листовками и газетами
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