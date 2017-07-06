В подвале детского сада под Калининградом нашли склад боеприпасов

В подвале ремонтируемого детского сада в поселке Янтарный Калининградской области 6 июля найден склад боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе местного управления Росгвардии, на территории детсада были найдены «два 23-х миллиметровых выстрела к зенитному орудию, 5 тротиловых шашек, 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова, 167 патронов калибра 7,92 миллиметров для винтовки „Маузер“ германского производства».

Об обнаружении склада сообщил в фейсбуке глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский. Информации о том, откуда в подвале детского сада могли взяться боеприпасы, пока нет.