В подвале детского сада под Калининградом нашли склад боеприпасов
В подвале ремонтируемого детского сада в поселке Янтарный Калининградской области 6 июля найден склад боеприпасов.
Как сообщили в пресс-службе местного управления Росгвардии, на территории детсада были найдены «два 23-х миллиметровых выстрела к зенитному орудию, 5 тротиловых шашек, 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова, 167 патронов калибра 7,92 миллиметров для винтовки „Маузер“ германского производства».
Об обнаружении склада сообщил в фейсбуке глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский. Информации о том, откуда в подвале детского сада могли взяться боеприпасы, пока нет.
И опять не скучный день. В детском саду в подвале обнаружили боеприпасы. Кучу патронов, взрыватели и пять кусков вещества похожего на тротил... на вид около килограмма. Полиция и взрывотехники работают.Опубликовано Алексеем Заливатским 6 июля 2017 г.
В настоящий момент обнаруженные боеприпасы переданы следственно-оперативной группе полиции для проведения криминалистической экспертизы. На месте продолжают работать оперативные службы и сотрудники УФСБ России по Калининградской области.