Соавтор «пакета Яровой» уйдет с поста главы комитета обороны Совета Федерации

Обновление: Виктор Озеров в интервью РИА Новости объяснил решение покинуть пост главы комитета по обороне необходимостью ротации и своим желанием «сменить обстановку и ритм жизни».

Сенатор Виктор Озеров написал заявление об уходе с поста главы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации по собственному желанию, сообщил источник РИА Новости в аппарате верхней палаты.

11 июля заявление Озерова, по словам собеседника агентства, рассмотрит Совет верхней палаты, а на следующий день этот вопрос вынесут на заседание Совета Федерации.

По данным источников «Интерфакса», после сентябрьских выборов пост главы комитета по обороне займет Виктор Бондарев, являющийся в настоящий момент главкомом ВВС России. Бондарев, по сведениям собеседников агентства, станет сенатором от Кировской области.

Виктор Озеров известен, в числе прочего, как соавтор пакета «антитеррористических поправок», подготовленного им вместе с депутатом Госдумы Ириной Яровой.

Поправка: Первоначально в новости сообщалось, что Виктор Озеров покинет Совет Федерации, а не только пост главы комитета по обороне и безопасности. Приносим извинения читателям.