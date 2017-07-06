Следователи задержали женщину, сбившую насмерть ребенка в Железнодорожном. Через два месяца после ДТП
Следователи задержали Ольгу Алисову, которая сбила насмерть ребенка в подмосковном Железнодорожном. Как сообщили в МВД, в суд подано ходатайство об аресте женщины.
В связи с чем было решено изменить меру пресечения женщине через два месяца после ДТП, не сообщается. Ранее Алисова была под подпиской о невыезде.
Также 6 июля стало известно, что отец погибшего мальчика Роман Шимко был признан потерпевшим по делу о халатности против экспертов, которые признали ребенка сильно пьяным.
23 апреля 2017 года Алисова сбила 6-летнего мальчика во дворе жилого дома. По словам Шимко, о возбуждении уголовного дела против Алисовой ему сообщили только через месяц после жалоб в правоохранительные органы.
В июне Шимко получил результаты экспертизы, в которых говорилось, что в крови его погибшего сына нашли 2,7 промилле алкоголя. Наркологи заявляли, что такая доза была бы смертельной, либо ребенок должен был бы находиться в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил дело о халатности против экспертов, но затем повторный анализ подтвердил, что мальчик в момент ДТП был сильно пьян. СК обещал проверить, не пил ли ребенок спиртные напитки. Отец мальчика заявил, что результаты могли фальсифицировать.