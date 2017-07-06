Следователи задержали женщину, сбившую насмерть ребенка в Железнодорожном. Через два месяца после ДТП

Следователи задержали Ольгу Алисову, которая сбила насмерть ребенка в подмосковном Железнодорожном. Как сообщили в МВД, в суд подано ходатайство об аресте женщины.

В связи с чем было решено изменить меру пресечения женщине через два месяца после ДТП, не сообщается. Ранее Алисова была под подпиской о невыезде.

Также 6 июля стало известно, что отец погибшего мальчика Роман Шимко был признан потерпевшим по делу о халатности против экспертов, которые признали ребенка сильно пьяным.