СБУ заподозрила пограничников из РФ в попытке «изменить госграницу». ФСБ утверждает, что они заблудились

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении двух российских пограничников, задержанных в конце июня в Херсонской области. Дело возбуждено по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Следствие, говорится в распространенном СБУ сообщении, установило, что «граждане РФ, сотрудники ФСБ — заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 году до 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

В ближайшее время, сообщила СБУ, российским пограничникам будут предъявлены обвинения.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым, напоминает ТАСС, комментируя задержание двух российских пограничников, заявило, что они сбились с маршрута во время учений на российско-украинской границе в районе города Армянск.