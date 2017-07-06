Путин уволил восемь генералов и прокурора Бурятии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях и отставках в правоохранительных органах. Документ опубликован на портале правовой информации.

В отставку отправлены шесть генералов МВД, генерал-майор МЧС и генерал-лейтенант ФСИН. Уволены также прокурор Бурятии Валерий Петров и первый замглавы Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов.

Путин также назначил новых прокуроров Тывы, Новгородской и Костромской областей. Сергей Забатурин возглавил Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Другие назначения прошли в МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и Следственном комитете.