Полиция пришла в штаб Навального в Астрахани
Сотрудники штаба Алексея Навального в Астрахани сообщили вечером 6 июля, что в помещение приехали полицейские. Они проводят осмотр в присутствии понятых.
Поводом для осмотра стали сообщения о «незаконной предвыборной агитации». Полицейские «ничего изымать пока не собираются», сообщили в штабе.
Проверка сообщений о незаконной агитации была поводом для обысков и изъятия агитационный материалов в штабах Навального в других российских городах.
5-6 июля полицейские пришли в штабы Алексея Навального в Новосибирске, Орле, Вологде и Москве. Формальным поводом для обысков назывались, помимо незаконной агитации, поиск экстремистских материалов и проверка сообщений о заложенной бомбе. В штабах были изъяты агитационные материалы.