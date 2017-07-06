Полиция пришла в штаб Навального в Астрахани

Сотрудники штаба Алексея Навального в Астрахани сообщили вечером 6 июля, что в помещение приехали полицейские. Они проводят осмотр в присутствии понятых.

Поводом для осмотра стали сообщения о «незаконной предвыборной агитации». Полицейские «ничего изымать пока не собираются», сообщили в штабе.

Проверка сообщений о незаконной агитации была поводом для обысков и изъятия агитационный материалов в штабах Навального в других российских городах.