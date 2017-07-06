Латвия выдала США россиянина за мошенничество с банковскими картами. МИД России назвал это «похищением»
Россиянина Юрия Мартышева экстрадировали из Латвии в США по обвинению в мошенничестве с банковскими картами. Мужчину доставили в тюрьму города Александрия.
Посольство России в Вашингтоне на своей странице в фейсбуке объявило экстрадицию «очередным случаем похищения». Диппредставительство считает, что таким образом был нарушен Договор с США о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Каким образом двусторонний договор между Россией и США относится к задержанному в Латвии подозреваемому, в посольстве не уточнили.
Отмечается, что российский консул уже созвонился с Мартышевым и планирует в ближайшее время посетить его.
В чем конкретно обвиняют 35-летнего Мартышева, не сообщается.