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Латвия выдала США россиянина за мошенничество с банковскими картами. МИД России назвал это «похищением»

Посольство России в США
05:25, 6 июля 2017
Надежный источник

Россиянина Юрия Мартышева экстрадировали из Латвии в США по обвинению в мошенничестве с банковскими картами. Мужчину доставили в тюрьму города Александрия.

Посольство России в Вашингтоне на своей странице в фейсбуке объявило экстрадицию «очередным случаем похищения». Диппредставительство считает, что таким образом был нарушен Договор с США о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Каким образом двусторонний договор между Россией и США относится к задержанному в Латвии подозреваемому, в посольстве не уточнили.

Отмечается, что российский консул уже созвонился с Мартышевым и планирует в ближайшее время посетить его.

В чем конкретно обвиняют 35-летнего Мартышева, не сообщается.

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