Латвия выдала США россиянина за мошенничество с банковскими картами. МИД России назвал это «похищением»

Россиянина Юрия Мартышева экстрадировали из Латвии в США по обвинению в мошенничестве с банковскими картами. Мужчину доставили в тюрьму города Александрия.

Посольство России в Вашингтоне на своей странице в фейсбуке объявило экстрадицию «очередным случаем похищения». Диппредставительство считает, что таким образом был нарушен .

Каким образом двусторонний договор между Россией и США относится к задержанному в Латвии подозреваемому, в посольстве не уточнили.

Отмечается, что российский консул уже созвонился с Мартышевым и планирует в ближайшее время посетить его.

В чем конкретно обвиняют 35-летнего Мартышева, не сообщается.