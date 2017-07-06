Комитет Госдумы отказался запрещать суррогатное материнство
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства, внесенный сенатором Антоном Беляковым.
Комитет по вопросам семьи выступает соисполнителем по этому законопроекту, профильным — является комитет по охране здоровья.
Причины, по которым комитет, не рекомендовал к принятию законопроект, пока не поясняются.
Член Совета Федерации Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете суррогатного материнства в конце марта 2017 года.
В пояснительной записке к документу Беляков, ссылаясь на «многочисленные научные исследования», утверждал, что «ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью, которая этого ребенка выносила и родила». Прерывание этой связи, писал автор законопроекта, может повлечь за собой негативные последствия для ребенка.
Ранее 6 июля стало известно, что комитет Госдумы отправил на доработку еще один резонансный законопроект, касающийся материнства и детства, — о запрете бэби-боксов.