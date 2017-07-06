Комитет Госдумы отказался запрещать суррогатное материнство

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства, внесенный сенатором Антоном Беляковым.

Комитет по вопросам семьи выступает соисполнителем по этому законопроекту, профильным — является комитет по охране здоровья.

Причины, по которым комитет, не рекомендовал к принятию законопроект, пока не поясняются.