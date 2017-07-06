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Комитет Госдумы отказался запрещать суррогатное материнство

ТАСС
09:51, 6 июля 2017
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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства, внесенный сенатором Антоном Беляковым.

Комитет по вопросам семьи выступает соисполнителем по этому законопроекту, профильным — является комитет по охране здоровья.

Причины, по которым комитет, не рекомендовал к принятию законопроект, пока не поясняются.

Член Совета Федерации Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете суррогатного материнства в конце марта 2017 года.
В пояснительной записке к документу Беляков, ссылаясь на «многочисленные научные исследования», утверждал, что «ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью, которая этого ребенка выносила и родила». Прерывание этой связи, писал автор законопроекта, может повлечь за собой негативные последствия для ребенка.
Ранее 6 июля стало известно, что комитет Госдумы отправил на доработку еще один резонансный законопроект, касающийся материнства и детства, — о запрете бэби-боксов.
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