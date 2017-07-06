Генпрокурор Украины пообещал открыть уголовное производство по заявлению Януковича  о госперевороте

Генпрокуратура Украины откроет уголовное производство о госперевороте по заявлению бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил глава ведомства Юрий Луценко.

«Зарегистрируем согласно действующему законодательству уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры, изучим и примем законом обоснованное решение. Более того, я сделаю все, что бы это происходило без моего контроля», — цитирует его «Интерфакс».

Виктор Янукович, которого на Украине обвиняют в госизмене, подал в Генпрокуратуру этой страны заявление о совершенном в 2014 году государственном перевороте. Среди лиц, причастных к перевороту, он назвал, в частности, нынешнего главу МВД Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, а также самого Юрия Луценко.