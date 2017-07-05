Симону Вейль похоронят в Пантеоне. Она добилась легализации абортов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что бывшего министра здравоохранения Симону Вейль похоронят вместе с мужем в парижском Пантеоне. Об этом Макрон объявил на церемонии прощания с Вейль, которая проходит 5 июля в Доме инвалидов.

Симона Вейль умерла 30 июня в возрасте 89 лет. В 1944 году всю ее семью арестовали и отправили в немецкие концлагеря, там от тифа умерла ее мать.

После учебы Вейль пошла в политику и в 1974 году возглавила Министерство здравоохранения Франции. На этом посту она сначала добилась либерализации применения оральных контрацептивов, а затем и легализации абортов. Последняя поправка стала известна как «закон Вейль».