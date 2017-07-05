Republic: в Лондоне покончил с собой «бенефициар» кассовой реформы

В Лондоне покончил с собой предприниматель Владимир Щербаков, которого называют «бенефициаром» реформы по переходу на постоянно подключенные к ФНС кассовые аппараты. Об этом со ссылкой на неназванных знакомого и бизнес-партнера Щербакова пишет Republic.

О причинах случившегося ничего не сообщается, в лондонской полиции изданию заявили, что пока не могут подтвердить смерть Щербакова.

Информация о смерти Щербакова появилась через два дня после того, как «Коммерсант» написал, что МВД России прекратило уголовное дело против бизнесмена. Его подозревали в выводе из России более 10 миллиардов рублей.