Republic: в Лондоне покончил с собой «бенефициар» кассовой реформы
В Лондоне покончил с собой предприниматель Владимир Щербаков, которого называют «бенефициаром» реформы по переходу на постоянно подключенные к ФНС кассовые аппараты. Об этом со ссылкой на неназванных знакомого и бизнес-партнера Щербакова пишет Republic.
О причинах случившегося ничего не сообщается, в лондонской полиции изданию заявили, что пока не могут подтвердить смерть Щербакова.
Информация о смерти Щербакова появилась через два дня после того, как «Коммерсант» написал, что МВД России прекратило уголовное дело против бизнесмена. Его подозревали в выводе из России более 10 миллиардов рублей.
Весной 2017 года Republic выяснил, что Щербакова объявили в международный розыск по делу выводе денег. При этом информация о розыске Щербакова пропала с сайта Интерпола.
Депутат Госдумы Андрей Луговой называл Щербакова бенефициаром фирмы «Рик» — компании, которая весной была единственным обладателем лицензии ФСБ на производство накопителей для новых онлайн-касс. В день, когда об этом написал Republic, лицензии выдали еще двум компаниям.
С 1 июля 2017 года все российские предприятия должны перейти на кассовое оборудование, которое в режиме реального времени отчитывается об операциях в Федеральную налоговую службу.