Мэр Нижнего Тагила начал знакомиться с чиновниками администрации Кемеровской области. Его называют преемником Тулеева

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, которого в СМИ называли возможным преемником губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, начал знакомиться с чиновниками администрации этого региона. Об этом сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на источники во властных структурах региона.

«Он начал знакомиться с некоторыми чиновниками в администрации. Запрашивает экономические и политические справки по региону. Местным его представляют как утвержденного Кремлем», — заявил источник.

По информации издания, Носова могут представить совету народных депутатов Кемеровской области на последней сессии до каникул, которую для этого перенесли с 5 на 12 июля. В публикации сказано, что «никто из местных политиков Кремль не устроил».

Тулеева, который с начала июля находится на лечении в Москве, планируют «уговорить сложить полномочия после нахождения у власти в области на протяжении 20 лет», пишет «Тайга.Инфо».

В свою очередь Znak.com 5 июля сообщил, что Носов может сменить Тулеева лишь осенью — по информации издания, сперва он, согласно обсуждаемому сценарию, должен «снова победить» на выборах мэра Нижнего Тагила и инициировать отмену в городе выборов градоначальника в пользу назначения сити-менеджеров.

Носов на просьбу о комментарии ответил Znak.com: «Пишите, что хотите, я ничего комментировать не буду».