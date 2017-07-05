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Мэр Нижнего Тагила начал знакомиться с чиновниками администрации Кемеровской области. Его называют преемником Тулеева

Тайга.инфо
17:32, 5 июля 2017
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, которого в СМИ называли возможным преемником губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, начал знакомиться с чиновниками администрации этого региона. Об этом сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на источники во властных структурах региона.

«Он начал знакомиться с некоторыми чиновниками в администрации. Запрашивает экономические и политические справки по региону. Местным его представляют как утвержденного Кремлем», — заявил источник.

По информации издания, Носова могут представить совету народных депутатов Кемеровской области на последней сессии до каникул, которую для этого перенесли с 5 на 12 июля. В публикации сказано, что «никто из местных политиков Кремль не устроил».

Тулеева, который с начала июля находится на лечении в Москве, планируют «уговорить сложить полномочия после нахождения у власти в области на протяжении 20 лет», пишет «Тайга.Инфо».

В свою очередь Znak.com 5 июля сообщил, что Носов может сменить Тулеева лишь осенью — по информации издания, сперва он, согласно обсуждаемому сценарию, должен «снова победить» на выборах мэра Нижнего Тагила и инициировать отмену в городе выборов градоначальника в пользу назначения сити-менеджеров.

Носов на просьбу о комментарии ответил Znak.com: «Пишите, что хотите, я ничего комментировать не буду».

О том, что мэр Нижнего Тагила Сергей Носов может стать преемником Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области, Znak.com сообщил в декабре 2016 года. Его фамилию среди других возможных кандидатов в июне называл «Медузе» и политтехнолог Дмитрий Фетисов.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года. С 22 мая 2017 года он находится в отпуске и ни разу с тех пор не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о предстоящей отставке. В администрации региона заявили, что Тулеев вернется к исполнению обязанностей после курса реабилитации. В начале июля его перевезли в больницу в Москве.

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