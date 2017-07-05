«Левада-центр»: треть россиян выступают за дальнейшее ужесточение внутренней политики

Треть россиян, по данным опроса «Левада-центра», считают, что победитель президентских выборов 2018 года должен проводить более жесткую, чем сейчас, линию во внутренней политике.

Более 40 процентов респондентов устраивает нынешний курс и лишь 12 процентов считают необходимой либерализацию внутренней политики, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса.

При этом за более жесткую линию во внешней политике России выступили лишь 19 процентов респондентов. Более половины (56 процентов) участников опроса заявили, что будущий президент должен придерживаться той же линии во внешней политике РФ, что и сейчас. Снижение конфронтации с Западом поддерживают 13 процентов респондентов.

На посту президента РФ после выборов в марте 2018 года две трети участников опроса хотели бы видеть действующего главу страны Владимира Путина.