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«Левада-центр»: треть россиян выступают за дальнейшее ужесточение внутренней политики

Ведомости
05:47, 5 июля 2017
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Треть россиян, по данным опроса «Левада-центра», считают, что победитель президентских выборов 2018 года должен проводить более жесткую, чем сейчас, линию во внутренней политике.

Более 40 процентов респондентов устраивает нынешний курс и лишь 12 процентов считают необходимой либерализацию внутренней политики, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса.

При этом за более жесткую линию во внешней политике России выступили лишь 19 процентов респондентов. Более половины (56 процентов) участников опроса заявили, что будущий президент должен придерживаться той же линии во внешней политике РФ, что и сейчас. Снижение конфронтации с Западом поддерживают 13 процентов респондентов.

На посту президента РФ после выборов в марте 2018 года две трети участников опроса хотели бы видеть действующего главу страны Владимира Путина.

Ужесточения курса всегда хотят от четверти до трети россиян, но невозможно сказать, что они под этим подразумевают, поясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков: «Рядовые россияне не в курсе законодательных ужесточений, притеснения оппозиции — это проходит мимо них. К тем, кто так отвечает, относятся люди постарше и победнее: они живут не очень хорошо и хотели бы, чтобы „жесткая рука навела порядок“, у них нет никакой надежды, кроме как на власть».

Ведомости
Опрос был проведен «Левада-центром» 23–26 июня. В нем приняли участие 1600 респондентов.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Закон позволяет Владимиру Путину претендовать на очередной срок на посту президента. По состоянию на начало июля, действующий президент РФ о намерении баллотироваться на новый срок не объявил.
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