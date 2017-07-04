Замглавы УФСИН Дагестана покончил с собой на рабочем месте

Обновление: Пресс-служба регионального управления ФСИН по Дагестану подтвердила факт гибели Наримана Яралиева. В пресс-службе сообщили ТАСС, что Яралиев занимал пост помощника начальника УФСИН по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. По факту произошедшего проводится служебная проверка.

Заместитель начальника УФСИН России по Дагестану Нариман Яралиев, предположительно, покончил с собой в служебном кабинете во время дежурства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Яралиев, рассказал собеседник агентства, был обнаружен мертвым в своем кабинете утром 2 июля пришедшим сменить его на дежурстве сотрудником. Следов, свидетельствовавших о насильственном характере смерти, обнаружено не было, сообщил он.

Гибель Яралиева подтвердили и представители УФСИН, добавив, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что у Яралиева недавно умерла мать. «От этого он не мог отойти, с ним беседовали психологи», — добавил он.

В свою очередь «Интерфакс-Юг» также со ссылкой на источники сообщает, что следователи не исключают, что подполковник Яралиев был убит.

«Следователи рассматривают версию убийства, но пока нет конкретных ответов. Живым его родные видели в последний раз 1 июля», — сказал собеседник агентства.

По данным ИА REGNUM, на теле Яралиева, кроме пулевого ранения головы, были следы побоев. У родных Яралиева, отметили источники издания, «очень много вопросов», касающихся обстоятельств его смерти.