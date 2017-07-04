За бойцом ММА Мурадом Амриевым пришли вооруженные полицейские. Он успел сбежать

В Пятигорске около десяти вооруженных полицейских пришли в квартиру, где жил боец ММА Мурад Амриев. Его до сих пор не убрали из базы федерального розыска, хотя уголовное дело против него закрыто. Об этом рассказали в Комитете по предотвращению пыток.

Вечером 3 июля в квартиру, где был Амриев, пришел участковый. По его словам, он получил «сигнал от бдительных соседей». Полицейский записал данные Амриева и ушел. Сразу после этого боец ММА решил уехать.

Через час в квартиру пришли вооруженные полицейские. Там их встретил сотрудник Комитета по предотвращению пыток Константин Гусев (квартира была арендована им), который сообщил, что не знает, куда уехал Амриев.

Адвокат Мурада Амриева пожаловался в полицию Грозного, что его клиента все еще не убрали из базы розыска. Как выяснилось, это должно было быть сделано еще 14 июня.