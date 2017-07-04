Умерла Светлана Кармалита, вдова и соавтор режиссера Алексея Германа-старшего
12:29, 4 июля 2017
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В Санкт-Петербурге умерла Светлана Кармалита — киносценарист, вдова кинорежиссера Алексея Германа-старшего и постоянный соавтор его фильмов.
Светлане Кармалите было 77 лет. Сообщение о смерти подтвердил ее сын, Алексей Герман-младший. По словам режиссера, в последнее время Светлана Кармалита «очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии „Ленфильм“».
«Видимо, сказалась сильная усталость, — добавил Алексей Герман-младший. — Кроме того, 1 июля скончался мамин друг, художник Владимир Светозаров, она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу».
Светлана Кармалита родилась в Киеве 9 марта 1940 года. Она написала сценарии к десятку кинолент, в том числе для многих фильмов Германа-старшего (среди них «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом» и другие).