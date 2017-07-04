МВД не нашло нарушений в том, что застройщик дарит квартиры полицейским

В Ставропольском крае местное управление МВД не нашло нарушений в том, что полицейские получают в подарок квартиры от застройщика «ЮгСтройИнвест». Об этом говорится в ответе из МВД, который получила «Новая газета».

Издание просило проверить высказывание генерального директора компании Юрия Иванова. По его словам, «ежегодно оказывается помощь нуждающимся в жилье сотрудникам ГУВД в виде безвозмездной передачи квартир».

Как рассказали в «Новой газете», МВД провело проверку за два выходных дня. В пятницу 28 июля полицейский попросил издание прислать ссылки, где идет речь о квартирах для полицейских. 1 и 2 июля были выходными, утром 3 июля МВД уже прислало ответ.

По российским законам, сотрудники полиции не могут принимать подарки дороже трех тысяч рублей. Квартиры «ЮгСтройИнвеста» стоят не менее одного миллиона рублей.