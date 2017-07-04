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МВД не нашло нарушений в том, что застройщик дарит квартиры полицейским

Новая газета
16:27, 4 июля 2017
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В Ставропольском крае местное управление МВД не нашло нарушений в том, что полицейские получают в подарок квартиры от застройщика «ЮгСтройИнвест». Об этом говорится в ответе из МВД, который получила «Новая газета».

Издание просило проверить высказывание генерального директора компании Юрия Иванова. По его словам, «ежегодно оказывается помощь нуждающимся в жилье сотрудникам ГУВД в виде безвозмездной передачи квартир».

Как рассказали в «Новой газете», МВД провело проверку за два выходных дня. В пятницу 28 июля полицейский попросил издание прислать ссылки, где идет речь о квартирах для полицейских. 1 и 2 июля были выходными, утром 3 июля МВД уже прислало ответ.

По российским законам, сотрудники полиции не могут принимать подарки дороже трех тысяч рублей. Квартиры «ЮгСтройИнвеста» стоят не менее одного миллиона рублей.

«Сообщаю, что Ваше обращение на имя начальника Главного управления собственной безопасности МВД России о неправомерных действиях должностных лиц ГУ МВД по Ставропольскому краю по поручению рассмотрено. В ходе проведенной проверки нарушений законности в действиях должностных лиц Главного управления МВД России по Ставропольскому краю не установлено», — сообщил начальник оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД по Ставропольскому краю Константин Бородин.

Новая газета
Компания «ЮгСтройИнвест» стала известна широкой публике после нападения на блогера Илью Варламова в Ставрополе. На него напали за нелестные отзывы о городе; при нападении присутствовал один из руководителей фирмы. Впоследствии стало известно, что в 2014 году охранники этой компании обстреляли из травматических пистолетов студента, который требовал снижения платы за ЖКХ. Студент в итоге оказался в колонии.

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