Концерн «Калашников» занялся разработкой военного мотоцикла

Концерн «Калашников» работает над проектом создания специальной версии мотоцикла «Иж» для нужд силовых структур. Об этом сообщила РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», рассказала Иванова, отказавшись пока сообщить другие подробности проекта.

По данным источника РБК в концерне, разрабатывается три модели военных мотоциклов. «Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», — сообщил собеседник издания. Модели мотоциклов, добавил он, также будут отличаться по проходимости.

Эксперты, опрошенные РБК, предположили, что речь идет о совместном российско-китайском проекте. Так, издатель журнала «Мото» Роман Ситников считает, что «Калашников» имеет отношение только к доработке мотоцикла для нужд военных, а за основу будет взята одна из «средних» моделей китайских производителей, предположительно, Lifan.