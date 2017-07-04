Второй запуск с космодрома Восточный состоится 28 ноября 2017 года. Об этом со ссылкой на неназванный источник на космодроме пишет «Интерфакс».

Собеседник агентства добавил, что планируется запустить ракету-носитель «Союз» с двумя геоспутниками.

Официально дата второго пуска не анонсировалась, но предполагалось, что он состоится в 2017 или 2018 году.