«Интерфакс»: второй запуск с Восточного пройдет в ноябре 2017 года — через полтора года после первого
Второй запуск с космодрома Восточный состоится 28 ноября 2017 года. Об этом со ссылкой на неназванный источник на космодроме пишет «Интерфакс».
Собеседник агентства добавил, что планируется запустить ракету-носитель «Союз» с двумя геоспутниками.
Официально дата второго пуска не анонсировалась, но предполагалось, что он состоится в 2017 или 2018 году.
Первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, на четыре месяца позже первоначального срока. С космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая успешно доставила на орбиту три спутника.
Восточный — первый российский гражданский космодром, который строили в Амурской области с 2011 года.