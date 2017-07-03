Новосибирца оштрафовали за съемку акции 12 июня с квадрокоптера

Новосибирская транспортная прокуратура составила административный протокол на новосибирца, который снимал протестную акцию 12 июня с квадрокоптера. Протокол составили по части 2 статьи 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства).

Мужчине, имя которого не называется, назначили минимально возможный штраф — 3 тысячи рублей. В прокуратуре заметили, что сделанную видеозапись у мужчины не изымали.

Квадрокоптер снимал акцию, которая проходила в районе метромоста через Обь. По версии прокуратуры, это создавало угрозу самолетам, следующим на посадку в аэропорт Толмачево. Мост расположен в центре города, в 16 километрах от аэропорта.