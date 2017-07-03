Новосибирца оштрафовали за съемку акции 12 июня с квадрокоптера
Новосибирская транспортная прокуратура составила административный протокол на новосибирца, который снимал протестную акцию 12 июня с квадрокоптера. Протокол составили по части 2 статьи 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства).
Мужчине, имя которого не называется, назначили минимально возможный штраф — 3 тысячи рублей. В прокуратуре заметили, что сделанную видеозапись у мужчины не изымали.
Квадрокоптер снимал акцию, которая проходила в районе метромоста через Обь. По версии прокуратуры, это создавало угрозу самолетам, следующим на посадку в аэропорт Толмачево. Мост расположен в центре города, в 16 километрах от аэропорта.
С 2016 года в России действует закон, по которому владельцы беспилотников тяжелее 30 килограммов обязаны ставить их на учет. Регистрацией, как предполагается займется подведомственное учреждение Минтранса, хотя изначально планировалось, что это поручат ФСБ.
12 июня во многих российских городах прошли акции протеста, связанные с расследованием «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.