Испытания новой баллистической ракеты «Сармат» вновь отложены

Бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» пройдут не ранее четвертого квартала 2017 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ракетостроительной отрасли и представителей оборонного ведомства.

Проведение испытаний, по словам собеседников издания, откладывается из-за необходимости проведения дополнительных проверок на стендах Красноярского машиностроительного завода, работающего над этой ракетой.

В 2019-2020 ракету «Сармат» планируется принять на вооружение. До этого момента, напоминает издание, она должна пройти комплекс испытаний, включая бросковые, а также выполнить зачетный пуск.

Официальные представители государственного ракетного центра имени Макеева, «Красмаша», госкорпорации «Роскосмос» и РВСН от оперативных комментариев по поводу переноса испытаний «Сармата» воздержались.