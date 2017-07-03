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Disney откроет магазины игрушек в России

ПРАЙМ
10:51, 3 июля 2017
Надежный источник

В России появятся магазины «Disney Игрушки», первый из них будет открыт осенью 2017 года в Москве, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление российского представительства компании.

До конца текущего года планируется открыть четыре магазина «Disney Игрушки» в Москве, а также по одному магазину в Санкт-Петербурге и Сочи.

В магазинах будут продаваться игрушки, сопутствующие товары и сувенирная продукция с героями Disney.

Сеть «Disney Игрушки» запускает вместе с компанией Ideas4Retail. Соответствующее соглашение, говорится в сообщении, было подписано в конце июня.

Ideas4Retail занимается развитием в России сети магазинов игрушек Hamleys. Россия, отмечает RNS News, стала единственным рынком, на котором компания Disney решила заниматься розничной торговлей вместе с местным оператором. В остальных странах, где есть магазины Disney, компания работает самостоятельно.

 «Магазины площадью от 200 до 600 квадратных метров будут расположены в самых крупных и популярных торговых центрах этих городов», — отмечает компания.

ПРАЙМ
Компания Ideas4retail была основана в 2011 году Александром Мамутом и Евгением Бутманом. Кроме магазинов игрушек Hamleys, компания развивает в России по франшизе магазины развивающих игр Imaginarium, товаров для новорожденных и будущих мам Mamas & Papas и товаров для кухни CookHouse.
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