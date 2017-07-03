Disney откроет магазины игрушек в России

В России появятся магазины «Disney Игрушки», первый из них будет открыт осенью 2017 года в Москве, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление российского представительства компании.

До конца текущего года планируется открыть четыре магазина «Disney Игрушки» в Москве, а также по одному магазину в Санкт-Петербурге и Сочи.

В магазинах будут продаваться игрушки, сопутствующие товары и сувенирная продукция с героями Disney.

Сеть «Disney Игрушки» запускает вместе с компанией Ideas4Retail. Соответствующее соглашение, говорится в сообщении, было подписано в конце июня.

Ideas4Retail занимается развитием в России сети магазинов игрушек Hamleys. Россия, отмечает RNS News, стала единственным рынком, на котором компания Disney решила заниматься розничной торговлей вместе с местным оператором. В остальных странах, где есть магазины Disney, компания работает самостоятельно.