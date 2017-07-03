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«Архангельскому» присвоили статус достопримечательного места. Он дает право застраивать окрестности усадьбы

Ведомости
07:10, 3 июля 2017
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Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус достопримечательного места. Соответствующее распоряжение, пишут «Ведомости», выпустило Главное управление культурного наследия Московской области 14 июня.

Против статуса достопримечательного места для «Архангельского» градозащитники, напоминает издание, боролись с 2015 года, когда стало известно, что Минкультуры РФ разрабатывает соответствующие планы.

Статус достопримечательного места, пояснил зампред центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Евгений Соседов, зачастую становится первым шагом к разрешению или легализации застройки окружающих территорий.

По федеральному закону о культурном наследии, сообщил Соседов, на территории памятников и их охранных зон запрещено строительство, а запрета на строительство в границах достопримечательного места в законе нет.

Юрисконсульт «Архангельского» Наталья Исаева, в свою очередь, заявила, что новый статус ничем музею-усадьбе не грозит. «Ничего нового, ничего современного [не будет строиться], все запретили», — заверила Исаева.

Получить комментарии в Минкультуры Московской области по поводу смены статуса «Архангельского» изданию не удалось.

На следующих этапах Минкульт должен утвердить границы достопримечательного места и режим использования земель. Зоны охраны поменять крайне сложно — нужно публичное обсуждение, экспертиза и решение правительства региона, в последние 15 лет все попытки изменения охранных зон «Архангельского» проваливались, а вот поменять режимы достопримечательного места может сам Минкульт и это совершенно закрытая процедура, объясняет Соседов.

Ведомости
«Архангельское» — дворцово-парковый ансамбль конца 18-го — начала 19-веков, расположенный в Подмосковье в нескольких километрах от Красногорска.
В начале 2015 года стало известно, что руководство «Архангельского» разработало план развития усадьбы, предусматривающий, в числе прочего, строительство на ее территории около 20 капитальных объектов, включая подземные парковки. Тогда же стало известно о планах Минкультуры изменить статус «Архангельского» с «памятника с ансамблем» на «достопримечательное место».
В середине 2015 года у музея-усадьбы сменилось руководство, от проекта строительства на территории «Архангельского», как было объявлено, отказались.
Кроме того, с «Архангельским» связаны несколько судебных тяжб, касающихся застройки входящих в охранную зону усадьбы земель. Передача этих земель в аренду или собственность также оспаривалась в суде.
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