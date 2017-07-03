«Архангельскому» присвоили статус достопримечательного места. Он дает право застраивать окрестности усадьбы
Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус достопримечательного места. Соответствующее распоряжение, пишут «Ведомости», выпустило Главное управление культурного наследия Московской области 14 июня.
Против статуса достопримечательного места для «Архангельского» градозащитники, напоминает издание, боролись с 2015 года, когда стало известно, что Минкультуры РФ разрабатывает соответствующие планы.
Статус достопримечательного места, пояснил зампред центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Евгений Соседов, зачастую становится первым шагом к разрешению или легализации застройки окружающих территорий.
По федеральному закону о культурном наследии, сообщил Соседов, на территории памятников и их охранных зон запрещено строительство, а запрета на строительство в границах достопримечательного места в законе нет.
Юрисконсульт «Архангельского» Наталья Исаева, в свою очередь, заявила, что новый статус ничем музею-усадьбе не грозит. «Ничего нового, ничего современного [не будет строиться], все запретили», — заверила Исаева.
Получить комментарии в Минкультуры Московской области по поводу смены статуса «Архангельского» изданию не удалось.
На следующих этапах Минкульт должен утвердить границы достопримечательного места и режим использования земель. Зоны охраны поменять крайне сложно — нужно публичное обсуждение, экспертиза и решение правительства региона, в последние 15 лет все попытки изменения охранных зон «Архангельского» проваливались, а вот поменять режимы достопримечательного места может сам Минкульт и это совершенно закрытая процедура, объясняет Соседов.