«Архангельскому» присвоили статус достопримечательного места. Он дает право застраивать окрестности усадьбы

Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус достопримечательного места. Соответствующее распоряжение, пишут «Ведомости», выпустило Главное управление культурного наследия Московской области 14 июня.

Против статуса достопримечательного места для «Архангельского» градозащитники, напоминает издание, боролись с 2015 года, когда стало известно, что Минкультуры РФ разрабатывает соответствующие планы.

Статус достопримечательного места, пояснил зампред центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Евгений Соседов, зачастую становится первым шагом к разрешению или легализации застройки окружающих территорий.

По федеральному закону о культурном наследии, сообщил Соседов, на территории памятников и их охранных зон запрещено строительство, а запрета на строительство в границах достопримечательного места в законе нет.

Юрисконсульт «Архангельского» Наталья Исаева, в свою очередь, заявила, что новый статус ничем музею-усадьбе не грозит. «Ничего нового, ничего современного [не будет строиться], все запретили», — заверила Исаева.

Получить комментарии в Минкультуры Московской области по поводу смены статуса «Архангельского» изданию не удалось.