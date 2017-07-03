21-летний россиянин обыграл на Уимблдоне третью ракетку мира

Россиянин Даниил Медведев обыграл в первом круге Уимблдона третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку (6:4, 3:6, 6:4, 6:1). Как отмечает Sports.Ru, 21-летний Медведев впервые обыграл теннисиста их топ-10 и сыграет во втором круге турнира Большого шлема.

Стэн Вавринка посеян на Уимблдоне под пятым номером, Даниил Медведев посева не получил.