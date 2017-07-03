21-летний россиянин обыграл на Уимблдоне третью ракетку мира
Россиянин Даниил Медведев обыграл в первом круге Уимблдона третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку (6:4, 3:6, 6:4, 6:1). Как отмечает Sports.Ru, 21-летний Медведев впервые обыграл теннисиста их топ-10 и сыграет во втором круге турнира Большого шлема.
Стэн Вавринка посеян на Уимблдоне под пятым номером, Даниил Медведев посева не получил.
Даниил Медведев начал карьеру в 2014 году. В одиночном рейтинге на конец 2016 года он занимал 99-ю позицию, за полгода он поднялся в топ-50.
Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема. В прошлом году его выиграл британец Энди Маррей.