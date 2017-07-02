В Татарстане 14 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком. Власти объявили траур

Власти Татарстана объявили 2 июля днем траура по погибшим в ДТП в Заинском районе. Соответствующий указ подписал президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

ДТП в Заинском районе Татарстана произошло в ночь на 2 июля. Пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком «Камаз». После столкновения автобус, в котором находились 28 человек, опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, 12 были госпитализированы.

В связи с ДТП заведено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель людей по неосторожности, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.