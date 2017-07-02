В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 13 человек

Обновление. 2 июля объявлено в Татарстане днем траура по погибшим в ДТП. Как пишет «Интерфакс», семьям погибших выплатят компенсации.

Не менее 13 человек погибли, 15 пострадали в результате ДТП в Татарстане. В числе погибших двое детей.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля возле города Заинск. Пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с бензовозом.

Как уточнили в местных правоохранительных органах, грузовик двигался на буксире в попутном направлении — его перевозил на жесткой сцепке «Камаз». При этом РБК со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель грузовика подрезал автобус. По одной из версий, пишет «Интерфакс», водитель мог быть ослеплен фарами грузовика.

В автобусе на момент столкновения находились 28 человек. После столкновения он опрокинулся и загорелся. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.