В США по одному ордеру за два месяца перехватили 3,2 миллиона разговоров и сообщений

В США в 2016 году правоохранительные органы по одному судебному ордеру перехватили 3 миллиона 292 тысячи 385 телефонных разговоров и сообщений. Об этом говорится в отчете американских судов о прослушке в 2016 году, на публикацию обратил внимание сайт ZDNet.

Ордер на 60 дней был выдан в Пенсильвании в рамках расследования, связанного с наркотиками. Объектами прослушки были 26 человек.

Правоохранительные органы совершили 16 арестов, но никто из арестованных людей осужден пока не был. На прослушку было потрачено 335 тысяч долларов.

Получить комментарий у местной прокуратуры ZDNet не удалось.