В США арестовали организатора несостоявшегося фестиваля на Багамах. Билеты туда продавали за тысячи долларов
В Нью-Йорке арестован предприниматель Билли Макфарленд — организатор несостоявшегося музыкального фестиваля на Багамах Fyre Festival, билеты на который стоили от полутора тысяч долларов.
Макфарленда подозревают в мошенничестве. По мнению прокуратуры, он обманул по крайней мере двоих инвесторов, которые вложили в Fyre Festival 1,2 миллиона долларов.
При этом он, пытаясь продемонстрировать свою способность выступить гарантом инвестиций, показывал инвесторам подложные документы о владении акциями на 2,5 миллиона долларов; в действительности речь шла об акциях стоимостью полторы тысячи долларов.
Макфарленду грозит до 20 лет лишения свободы, заявили в прокуратуре.
Фестиваль Fyre Festival должен был пройти в конце апреля 2017 года на Багамских островах; его хедлайнерами были заявлены Blink-182 и Major Lazer. Фестиваль рекламировался в инстаграмах популярных моделей и позиционировался как мероприятие для состоятельных людей; билеты на Fyre Festival стоили от полутора тысяч до 400 тысяч долларов (позже оказалось, что самые дорогие билеты были анонсированы в шутку).
За несколько дней до фестиваля Blink-182 сообщили, что не будут выступать. Те гости, которые сумели приехать на предполагаемое место проведения, обнаружили там недостроенные палатки с разбросанными вокруг матрасами; позже многие столкнулись с трудностями при попытке покинуть остров.
Билли Макфарленд объяснял случившееся «ужасным штормом». Организаторы обещали вернуть посетителям деньги и предлагали им VIP-билеты на фестиваль в 2018 году. 150 посетителей предъявили Fyre Festival иски на 100 миллионов долларов.