В США арестовали организатора несостоявшегося фестиваля на Багамах. Билеты туда продавали за тысячи долларов

В Нью-Йорке арестован предприниматель Билли Макфарленд — организатор несостоявшегося музыкального фестиваля на Багамах Fyre Festival, билеты на который стоили от полутора тысяч долларов.

Макфарленда подозревают в мошенничестве. По мнению прокуратуры, он обманул по крайней мере двоих инвесторов, которые вложили в Fyre Festival 1,2 миллиона долларов.

При этом он, пытаясь продемонстрировать свою способность выступить гарантом инвестиций, показывал инвесторам подложные документы о владении акциями на 2,5 миллиона долларов; в действительности речь шла об акциях стоимостью полторы тысячи долларов.

Макфарленду грозит до 20 лет лишения свободы, заявили в прокуратуре.