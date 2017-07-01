В Москве задержали несколько активисток, проводивших пикеты против цензуры с чистыми листами в руках
В центре Москвы полицейские задержали несколько активисток, которые проводили акции против цензуры.
Две девушки были задержаны на Крымском мосту. «ОВД-Инфо» сообщает, что они заклеили рты лентами с надписью «цензура», а в руках держали чистые листы бумаги. «Дождь» называет их активистками движения «Протестная Москва»
В твиттере движения опубликованы фотографии аналогичной акции у здания ФСБ на «Лубянке»; судя по сообщениям в телеграме, она также была задержана.
«ОВД-Инфо» пишет о задержании еще одной активистки в центре Москвы, не уточняя место задержания.
Активисты «Протестной Москвы» проводят пикеты против указа президента РФ Владимира Путина, который ограничивает проведение акций в стране во время Кубка конфедераций, сообщает «Дождь». Запрет касается и одиночных пикетов, проводить которые можно без уведомления.
Документы проверили не только у пикетирующей активистки, но и у всех фотографов, стоящих неподалеку.— Протестная Москва (@nedimon_msk) July 1, 2017
Без причины и каких-либо оснований. pic.twitter.com/Jm3eGyPvzM
Полицейский запрещал нашей активистке заклеивать рот скотчем. На вопрос «Почему» ответил лаконичное «Потому».— Протестная Москва (@nedimon_msk) July 1, 2017
Теперь едем в ОВД Тверской. pic.twitter.com/tE1QQjr2PG