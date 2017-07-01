В Москве задержали несколько активисток, проводивших пикеты против цензуры с чистыми листами в руках

В центре Москвы полицейские задержали несколько активисток, которые проводили акции против цензуры.

Две девушки были задержаны на Крымском мосту. «ОВД-Инфо» сообщает, что они заклеили рты лентами с надписью «цензура», а в руках держали чистые листы бумаги. «Дождь» называет их активистками движения «Протестная Москва»

В твиттере движения опубликованы фотографии аналогичной акции у здания ФСБ на «Лубянке»; судя по сообщениям в телеграме, она также была задержана.

«ОВД-Инфо» пишет о задержании еще одной активистки в центре Москвы, не уточняя место задержания.

Активисты «Протестной Москвы» проводят пикеты против указа президента РФ Владимира Путина, который ограничивает проведение акций в стране во время Кубка конфедераций, сообщает «Дождь». Запрет касается и одиночных пикетов, проводить которые можно без уведомления.

Документы проверили не только у пикетирующей активистки, но и у всех фотографов, стоящих неподалеку.

Без причины и каких-либо оснований. pic.twitter.com/Jm3eGyPvzM — Протестная Москва (@nedimon_msk) July 1, 2017