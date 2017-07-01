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В Москве задержали несколько активисток, проводивших пикеты против цензуры с чистыми листами в руках

Meduza
15:00, 1 июля 2017
Надежный источник

В центре Москвы полицейские задержали несколько активисток, которые проводили акции против цензуры.

Две девушки были задержаны на Крымском мосту. «ОВД-Инфо» сообщает, что они заклеили рты лентами с надписью «цензура», а в руках держали чистые листы бумаги. «Дождь» называет их активистками движения «Протестная Москва» 

В твиттере движения опубликованы фотографии аналогичной акции у здания ФСБ на «Лубянке»; судя по сообщениям в телеграме, она также была задержана. 

«ОВД-Инфо» пишет о задержании еще одной активистки в центре Москвы, не уточняя место задержания.

Активисты «Протестной Москвы» проводят пикеты против указа президента РФ Владимира Путина, который ограничивает проведение акций в стране во время Кубка конфедераций, сообщает «Дождь». Запрет касается и одиночных пикетов, проводить которые можно без уведомления.

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