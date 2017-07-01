На Винус Уильямс подала в суд семья мужчины, который умер после ДТП с ее участием
Семья 78-летнего Джерома Барсона, который пострадал в ДТП с участием Винус Уильямс и позже умер в больнице, подала к теннисистке иск с требованием компенсации.
Сумма исковых требований не называется. Как сообщает The Palm Beach Post, истцы просят провести процесс с участием присяжных.
В иске сказано, что в результате аварии Барсон получил перелом спины и многочисленные повреждения внутренних органов. У его жены Линды Барсон, которая была за рулем и выжила в результате аварии, зафиксированы переломы нескольких костей.
Представители Уильямс пока не прокомментировали иск по существу.
Авария с участием теннисистки Винус Уильямс и супругов Барсонов произошла 9 июня на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. По словам Уильямс, она ехала на зеленый свет и задержалась посреди перекрестка из-за плотного движения; в этот момент в нее врезалась машина Линды Барсон, которая, по собственным словам, также ехала на зеленый свет. Виновником аварии признали Уильямс.
Джером Барсон умер в больнице 22 июня.