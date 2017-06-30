США наложили санкции на китайский банк за связь с КНДР
Министерство финансов США приняло решение о наложении санкций на китайский банк, а также на двух граждан Китая и китайскую транспортную компанию. Санкции наложены за сотрудничество с Северной Кореей.
Как считают власти США, Bank of Dandong отмывал северокорейские деньги, а транспортная компания и два гражданина Китая помогали ядерной программе КНДР. Министр финансов США Стив Мначин заявил, что Вашингтон продолжит следить за теми, кто сотрудничает с КНДР, и будет накладывать на них санкции. Он также отметил, что санкции не связаны с отношением США к Китаю.
Источники Reuters утверждают, что президент США Дональд Трамп в последнее время недоволен тем, что Китай никак не реагирует на действия КНДР и продолжает сотрудничество с этой страной.
Решение США было принято незадолго до встречи Трампа с президентом Южной Кореи Мун Джэином в Белом доме, на которой будут обсуждаться шаги, которые могли бы заставить КНДР отказаться от ядерной программы, угрожающей США все больше и больше (англ. яз.).