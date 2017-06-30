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США наложили санкции на китайский банк за связь с КНДР

Reuters
07:07, 30 июня 2017
Надежный источник

Министерство финансов США приняло решение о наложении санкций на китайский банк, а также на двух граждан Китая и китайскую транспортную компанию. Санкции наложены за сотрудничество с Северной Кореей.

Как считают власти США, Bank of Dandong отмывал северокорейские деньги, а транспортная компания и два гражданина Китая помогали ядерной программе КНДР. Министр финансов США Стив Мначин заявил, что Вашингтон продолжит следить за теми, кто сотрудничает с КНДР, и будет накладывать на них санкции. Он также отметил, что санкции не связаны с отношением США к Китаю.

Источники Reuters утверждают, что президент США Дональд Трамп в последнее время недоволен тем, что Китай никак не реагирует на действия КНДР и продолжает сотрудничество с этой страной.

Решение США было принято незадолго до встречи Трампа с президентом Южной Кореи Мун Джэином в Белом доме, на которой будут обсуждаться шаги, которые могли бы заставить КНДР отказаться от ядерной программы, угрожающей США все больше и больше (англ. яз.).

Reuters
Также в четверг, 29 июня, Госдепартамент одобрил сделку по продаже Тайваню оружия на общую стоимость в 1,4 миллиарда долларов, Китай считает Тайвань своей территорией.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании называл Китай одним из главных оппонентов США, но впоследствии после вступления в должность неоднократно положительно отзывался о китайской политике и о президенте Китая Си Цзиньпине.
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