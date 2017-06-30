Счетная палата обнаружила в СПбГУ неэффективные траты на полмиллиарда рублей
Счетная палата выявила в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) неэффективное расходование в 2016 году более 550 миллионов рублей из федерального бюджета.
Средства, говорится в заключении Счетной палаты России, имеющемся в распоряжении ТАСС, пошли на закупку медоборудования и дорогостоящие строительные проекты.
В СПбГУ также была обнаружена недостоверная отчетность. В частности, Счетная палата выяснила, что два введенных в эксплуатацию объекта проходят в отчетности как «незавершенное строительство».
Материалы Счетной палаты будут направлены в СПбГУ, Совет Федерации и Госдуму. Кроме того, Счетная палата готовит отдельное обращение в Генпрокуратуру, сообщает ТАСС.
«В ходе проверки установлены факты неэффективного использования ресурсов, на создание которых затрачены средства федерального бюджета в объеме 553,69 млн руб», — говорится в документе.