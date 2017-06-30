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Счетная палата обнаружила в СПбГУ неэффективные траты на полмиллиарда рублей

ТАСС
07:51, 30 июня 2017
Надежный источник

Счетная палата выявила в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) неэффективное расходование в 2016 году более 550 миллионов рублей из федерального бюджета.

Средства, говорится в заключении Счетной палаты России, имеющемся в распоряжении ТАСС, пошли на закупку медоборудования и дорогостоящие строительные проекты.

В СПбГУ также была обнаружена недостоверная отчетность. В частности, Счетная палата выяснила, что два введенных в эксплуатацию объекта проходят в отчетности как «незавершенное строительство».

Материалы Счетной палаты будут направлены в СПбГУ, Совет Федерации и Госдуму. Кроме того, Счетная палата готовит отдельное обращение в Генпрокуратуру, сообщает ТАСС.

«В ходе проверки установлены факты неэффективного использования ресурсов, на создание которых затрачены средства федерального бюджета в объеме 553,69 млн руб», — говорится в документе.

ТАСС
Проверка Счетной палаты проходила в СПбГУ в апреле. В мае на сайте университета было опубликовано сообщение о ректорском совещании, в котором говорилось, что у Счетной палаты «нет существенных замечаний по итогам всестороннего ознакомления с работой СПбГУ».
Счетная палата осуществляет, в числе прочего, аудит расходования средств федерального бюджета. По итогам проверок Счетная палата может направлять представления и предписания об устранении выявленных нарушений.
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