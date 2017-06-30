Счетная палата обнаружила в СПбГУ неэффективные траты на полмиллиарда рублей

Счетная палата выявила в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) неэффективное расходование в 2016 году более 550 миллионов рублей из федерального бюджета.

Средства, говорится в заключении Счетной палаты России, имеющемся в распоряжении ТАСС, пошли на закупку медоборудования и дорогостоящие строительные проекты.

В СПбГУ также была обнаружена недостоверная отчетность. В частности, Счетная палата выяснила, что два введенных в эксплуатацию объекта проходят в отчетности как «незавершенное строительство».

Материалы Счетной палаты будут направлены в СПбГУ, Совет Федерации и Госдуму. Кроме того, Счетная палата готовит отдельное обращение в Генпрокуратуру, сообщает ТАСС.