Российский банк из топ-100 временно прекратил обслуживание клиентов

Межтопэнергобанк приостановил работу с физическими и юридическими лицами по всей своей сети, сообщили «Интерфаксу» в одном из подразделений кредитной организации в Новосибирске.

«Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», — сказал сотрудник банка. Причину ограничений на обслуживание клиентов и срок их действий собеседник агентства назвать затруднился, заявив лишь, что «лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти».

Другой источник «Интерфакса» рассказал, что ограничения по операциям для клиентов — юридических лиц было введено в Межтопэнергобанке еще накануне. В частности, по его словам, невозможно было ни провести операции по корсчетам, ни закрыть их.

В свою очередь в Межтопэнергобанке сообщили РБК, что временные ограничения на обслуживание клиентов введены из-за «технических сложностей в работе программного обеспечения банка» и резкого роста числа обращений.

О каком именно сбое программного обеспечения идет речь, в банке не уточнили, сообщив лишь, что «это никаким образом не связано с хакерской атакой».