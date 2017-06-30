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Правительство РФ предложило отложить повышение акциза на сигареты

Госдума РФ
06:54, 30 июня 2017
Надежный источник

Правительство РФ предлагает перенести повышение акцизов на сигареты на полгода. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс внесен на рассмотрение Госдумы.

Новую ставку акциза на сигареты и папиросы предлагается применять с 1 июля 2018 года. Остальные акцизы, в том числе на другие виды табачных изделий, вырастут с 1 января.

Хотя повышение акциза предложено отложить всего на полгода, для производителей табачных изделий это значимый срок, пишет РБК. Участники рынка, опрошенные изданием, ожидают, что отсрочка введения новых акцизов позволит не только сэкономить на налогах, но и предотвратить рост нелегальных поставок сигарет.

Проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный правительством, также предлагает отказаться от ретроспективного взыскания налогов с импортеров вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

Поставщики таких вин ранее пользовались пониженной ставкой акциза. Однако Минфин, как писал «Коммерсант», счел, что такая льгота может распространяться только на российских производителей. Импортерам вина грозило доначисление акциза за период с 1 января 2016 года. В этом случае, писал «Коммерсант», с российского рынка могли уйти до 80 процентов импортеров вин.

Акциз на сигареты, который планируется ввести с 1 июля 2018 года, составит 1718 рублей за 1 тысячу штук, что на 10 процентов больше действующей ставки.
По данным TNS, на которые ссылается РБК, за прошедший год на российском рынке доля сигарет, не предназначенных для продажи в РФ, увеличилась в десять раз, а доля нелегальной табачной продукции выросла в четыре раза — с 1,1 процента в 2016 году до 4,6 процента в 2017 году. Большинство нелегальных сигарет, представленных на российском рынке, произведено в Белоруссии.

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