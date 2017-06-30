Минфин объединит Резервный фонд и Фонд национального благосостояния

Фонд национального благосостояния и Резервный фонд будут объединены, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Когда планируется завершить создание единого резервного фонда, Силуанов не уточнил.

19 июня Силуанов заявлял, что Минфин предлагает правительству рассмотреть идею консолидации средств ФНБ и Резервного фонда. При этом от пополнения Фонда национального благосостояния, сообщал тогда глава Минфина, следует отказаться.

«Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета», — сказал он.