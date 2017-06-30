Минфин объединит Резервный фонд и Фонд национального благосостояния

Фонд национального благосостояния и Резервный фонд будут объединены, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Когда планируется завершить создание единого резервного фонда, Силуанов не уточнил.
19 июня Силуанов заявлял, что Минфин предлагает правительству рассмотреть идею консолидации средств ФНБ и Резервного фонда. При этом от пополнения Фонда национального благосостояния, сообщал тогда глава Минфина, следует отказаться.
«Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета», — сказал он.
Бюджетные планировки на 2018–2020 годы, подготовленные Минфином, сообщали ранее «Ведомости», предполагают, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2018 году и пополнять его не планируется.
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) формируются с 2008 года за счет нефтегазовых доходов. Правительство ежегодно определяет сумму отчислений в Резервный фонд, остальные нефтегазовые доходы (при наличии таковых) направляются в ФНБ.
Средства Резервного фонда предназначены, в числе прочего, для покрытия бюджетного дефицита. ФНБ первоначально был создан как один из механизмов пенсионной системы РФ и предназначался для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда.
По состоянию на 1 июня 2017 года в Резервном фонде было 932,7 миллиарда рублей (16,5 миллиарда долларов), в Фонде национального благосостояния — 4,192 триллиона рублей (74,18 миллиарда долларов).
Предполагалось, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году, однако в начале года Минфин и Минэкономразвития заявили, что фонд удастся сохранить, если среднегодовые цены на нефть не опустятся ниже 50 долларов за баррель.