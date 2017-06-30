Миллер: Арбитраж взыскал 1,7 миллиарда долларов с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома»
Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Нафтогаза Украины» в пользу «Газпрома» более 1,7 миллиарда долларов. Об этом на пресс-конференции по итогам собрания акционеров «Газпрома» объявил глава компании Алексей Миллер.
Решение арбитража Миллер назвал промежуточным и пообещал оспорить его, так как в компании указанную сумму сочли недостаточной.
«По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с „Нафтогаза“ в пользу „Газпрома“ превышают $1,7 млрд. Вместе с тем, аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной. „Газпром“ принял решение обжаловать промежуточное решение в апелляционном суде Швеции», — пояснил Миллер.