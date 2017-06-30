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Миллер: Арбитраж взыскал 1,7 миллиарда долларов с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома»

Интерфакс
14:28, 30 июня 2017
Надежный источник

Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Нафтогаза Украины» в пользу «Газпрома» более 1,7 миллиарда долларов. Об этом на пресс-конференции по итогам собрания акционеров «Газпрома» объявил глава компании Алексей Миллер.

Решение арбитража Миллер назвал промежуточным и пообещал оспорить его, так как в компании указанную сумму сочли недостаточной.

«По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с „Нафтогаза“ в пользу „Газпрома“ превышают $1,7 млрд. Вместе с тем, аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной. „Газпром“ принял решение обжаловать промежуточное решение в апелляционном суде Швеции», — пояснил Миллер.

Интерфакс
Иск «Газпрома» против «Нафтогаза Украины» был подан в 2015 году. Российская компания обвинила украинскую в недоборе контрактных объемов газа и требовала взыскать с нее 47,1 миллиарда долларов.
В мае 2017 года «Нафтогаз Украины» объявил, что Стокгольмский арбитраж встал на сторону украинской компании и отказал «Газпрому» в его требовании. В «Газпроме» это решение назвали промежуточным.
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