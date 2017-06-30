Дело мэра Усть-Кутского района прекращено. Ее хотели снять с должности из-за диагноза «шизофрения»

Как указано на сайте суда, прокуратура отказалась от иска. По какой причине ведомство приняло это решение, неизвестно.

Усть-Кутский городской суд Иркутской области прекратил дело о прекращении полномочий мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной, которую местная прокуратура пыталась отстранить от должности из-за якобы поставленного ей диагноза «шизофрения». «Медуза» подробно писала об этом.

Тамара Климина стала мэром Усть-Кутского района в сентябре 2015 года, победив на выборах как кандидат от ЛДПР выдвиженца от «Единой России» Юрия Кононова.

В марте 2016 года местные СМИ сообщили, что ей поставлен диагноз «шизофрения», в связи с чем ее лишили допуска к секретным документам. Климина утверждает, что ей это заболевание никогда не диагностировали, а запись была сделана в ее медицинских документах по ошибке.

Прокуратура подала иск о прекращении ее полномочий в декабре 2016 года.