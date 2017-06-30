Дело мэра Усть-Кутского района прекращено. Ее хотели снять с должности из-за диагноза «шизофрения»
Усть-Кутский городской суд Иркутской области прекратил дело о прекращении полномочий мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной, которую местная прокуратура пыталась отстранить от должности из-за якобы поставленного ей диагноза «шизофрения». «Медуза» подробно писала об этом.
Как указано на сайте суда, прокуратура отказалась от иска. По какой причине ведомство приняло это решение, неизвестно.
Тамара Климина стала мэром Усть-Кутского района в сентябре 2015 года, победив на выборах как кандидат от ЛДПР выдвиженца от «Единой России» Юрия Кононова.
В марте 2016 года местные СМИ сообщили, что ей поставлен диагноз «шизофрения», в связи с чем ее лишили допуска к секретным документам. Климина утверждает, что ей это заболевание никогда не диагностировали, а запись была сделана в ее медицинских документах по ошибке.
Прокуратура подала иск о прекращении ее полномочий в декабре 2016 года.