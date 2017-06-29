США ужесточили требования к мерам безопасности на авиарейсах из-за рубежа

Министр внутренней безопасности США Джон Келли 28 июня объявил об ужесточении требования к мерам безопасности для авиарейсов, прибывающих в США из-за рубежа.

«Безопасность — моя главная забота. Наши враги умеют приспосабливаться, и мы тоже должны», — заявил Келли.

Как сообщает Reuters, речь идет о проведении более тщательных проверок пассажиров и сотрудников аэропортов, сканировании электронных приборов и поиске следов взрывчатых веществ.

Нововведения должны коснуться 280 аэропортов в 105 странах мира. По словам источников Reuters, авиакомпании должны перейти на новые правила в течение 120 дней, за исключением усиления мер по поиску взрывчатки, на которое отведено три недели.

По словам Келли, США могут запретить перевозить электронные приборы, в том числе ноутбуки, тем авиакомпаниям, которые не выполнят новые требования. В то же время США могут снять запрет на перевозку ноутбуков в ручной клади из аэропортов ряда стран Африки и Ближнего Востока в случае соблюдения правил.