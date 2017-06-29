Минэкономразвития попросило 29 миллиардов рублей на повышение производительности труда

Минэкономразвития попросило выделить из бюджета на проект программы повышения производительности труда в России 29 миллиардов рублей до 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости», которым удалось ознакомиться с презентацией программы.

Предполагается, что на первом этапе — в 2017 году — в программе будут участвовать пять регионов. В 2018 и 2019 годах — по десять. В будущем к программе планируется присоединить и другие регионы.

В каждом регионе будут отобраны компании, для которых за бюджетные средства наймут консультантов по повышению производительности труда. Предполагается, что консультанты будут из «большой четверки» аудиторов. Для участия в проекте предполагается отбирать «средние» компании с выручкой до 30 миллиардов рублей и большим потенциалом повышения эффективности.

Программа повышения эффективности труда также предусматривает помощь сотрудникам, уволенным в рамках оптимизации. В частности, предприятиям, нанимающим таких сотрудников, планируется предоставлять налоговые преференции.