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Минэкономразвития попросило 29 миллиардов рублей на повышение производительности труда

Ведомости
05:21, 29 июня 2017
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Минэкономразвития попросило выделить из бюджета на проект программы повышения производительности труда в России 29 миллиардов рублей до 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости», которым удалось ознакомиться с презентацией программы.

Предполагается, что на первом этапе — в 2017 году — в программе будут участвовать пять регионов. В 2018 и 2019 годах — по десять. В будущем к программе планируется присоединить и другие регионы.

В каждом регионе будут отобраны компании, для которых за бюджетные средства наймут консультантов по повышению производительности труда. Предполагается, что консультанты будут из «большой четверки» аудиторов. Для участия в проекте предполагается отбирать «средние» компании с выручкой до 30 миллиардов рублей и большим потенциалом повышения эффективности.

Программа повышения эффективности труда также предусматривает помощь сотрудникам, уволенным в рамках оптимизации. В частности, предприятиям, нанимающим таких сотрудников, планируется предоставлять налоговые преференции.

«Все будет делаться последовательно: такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет, — обещает „Ведомостям“ министр экономического развития Максим Орешкин. — Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места».

Ведомости
Разработать программу повышения производительности труда в 1,5 раза за семь лет в 2012 году поручил правительству президент РФ Владимир Путин.
О необходимости реформ, направленных на повышение производительности труда в России, говорили, в числе прочих, эксперты Всемирного банка.
Повышение производительности труда заложено в «целевой» прогноз Минэкономразвития до 2035 года. Пессимистичные «базовые» прогнозы ведомства предполагают, что экономика России в ближайшие 20 лет не сумеет преодолеть стагнацию.
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