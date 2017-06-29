Катар опроверг причастность хакеров из России к взлому государственного информагентства

Российские хакеры не причастны к взлому катарского новостного агентства и публикации на его сайте фальшивых новостей. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью каналу CBS.

По словам министра, правоохранительные органы США, расследовавшие взлом Qatar News Agency, первоначально подозревали в кибератаке хакеров из России. Однако в ходе расследования ФБР пришло к выводу, что российские хакеры к взлому не причастны, заявил глава МИД Катара.

Власти Катара, сообщил он, считают, что к взлому агентства причастны некие страны Ближнего Востока, против которых готовится судебный иск. О каких именно государствах идет речь, министр не уточнил, заявив лишь, что среди них есть «страны, объявившие бойкот Катару».

ФБР от каких-либо комментариев пока воздержалось.