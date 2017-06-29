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Катар опроверг причастность хакеров из России к взлому государственного информагентства

CBS
07:28, 29 июня 2017
Надежный источник

Российские хакеры не причастны к взлому катарского новостного агентства и публикации на его сайте фальшивых новостей. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью каналу CBS.

По словам министра, правоохранительные органы США, расследовавшие взлом Qatar News Agency, первоначально подозревали в кибератаке хакеров из России. Однако в ходе расследования ФБР пришло к выводу, что российские хакеры к взлому не причастны, заявил глава МИД Катара.

Власти Катара, сообщил он, считают, что к взлому агентства причастны некие страны Ближнего Востока, против которых готовится судебный иск. О каких именно государствах идет речь, министр не уточнил, заявив лишь, что среди них есть «страны, объявившие бойкот Катару».

ФБР от каких-либо комментариев пока воздержалось.

«По имеющейся у нас информации — это не российские хакеры», — заявил Аль Тани (англ.яз.).

CBS
В конце мая на сайте Qatar News Agency появилось сообщение, в котором цитировались высказывания эмира Катара, дружественные по отношению к Израилю и Ирану. Также в сообщении говорилось, что правитель Катара считает, что президенту США Дональду Трампу не удастся надолго сохранить свой пост.
Эти сообщения, как предполагается, стали одной из причин, по которой ряд стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Египет, разорвали дипломатические связи с Катаром и прекратили транспортное сообщение с этой страной.
Власти Катара объявили, что сайт Qatar News Agency был взломан, а сообщения, вызвавшие недовольство соседних стран, были фальшивыми. К расследованию взлома были подключены американские и британские спецслужбы.
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