Главный приз ММКФ получил китайский фильм «Хохлатый ибис»
Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил фильм китайского режиссера Лян Цяо «Хохлатый ибис».
Фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна» получил специальный приз жюри.
Лучшим режиссером был признан автор фильма «Желтая жара», турецкий ружиссер Фикрет Рейхан.
Актриса Верена Альтенбергер из фильма «Лучший из миров» (производство ФРГ и Австрии) получила приз за лучшую женскую роль, а Сон Хён Чжу был признан лучшим актером за роль в южнокорейском фильме «Обычный человек».
Фильм «Опера» Жан-Стефана Брона признан лучшей документальной картиной.
Речь в картине [«Хохлатый ибис»] идет о пекинском репортере Винс Кане, который отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе — редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая.