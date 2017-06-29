Главный приз ММКФ получил китайский фильм «Хохлатый ибис»

Речь в картине [«Хохлатый ибис»] идет о пекинском репортере Винс Кане, который отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе — редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая.