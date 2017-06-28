Совет Федерации одобрил законопроект о массовом сносе домов в Москве
Верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о расселении и сносе жилых домов в Москве по программе реновации.
За документ проголосовали 147 сенаторов, четверо воздержались.
14 июня законопроект, регламентирующий проведение в Москве так называемой программы реновации, предусматривающий массовый снос жилых домов, был одобрен Госдумой.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о программе реновации, предусматривающей масштабный снос жилых домов в городе, в феврале. В начале мая был опубликован предварительный список домов для реновации, в который вошли более 4,5 тысячи зданий.
В окончательный список, уверяют власти города, войдут лишь те дома, где как минимум две трети жителей проголосовали за участие в программе реновации. Голосование проходит в Москве до 15 июля.
Противники программы массового сноса жилых домов провели в Москве несколько акций протеста. Пикет был устроен и перед обсуждением проекта в Совете Федерации. На пикете был задержан лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.