Роскомнадзор рассказал о «заведомо ложных» попытках зарегистрировать Telegram
В Роскомнадзор поступили заведомо ложные уведомления о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства «ВКонтакте».
Уведомления были отправлены через форму на официальном сайте Роскомнадзора. Судя по скриншоту в посте, их было три.
Поддельность уведомлений эксперты Роскомнадзора установили, проанализировав корректность указанных сведений. Так, в двух заявках из трех была неверно указана страна юридического лица, а IP-адреса заявителей принадлежали московскому вузу и российской компании.
Попытки третьих лиц зарегистрировать Telegram в реестре в Роскомнадзоре назвали предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти.
В ведомстве предупредили, что его эксперты «кое-что знают об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний», так что «хитрым и остроумным интернет-пользователям не удастся обвести их вокруг пальца».
Дорогие любители интернета. Процедура регистрации в реестре ОРИ осуществляется компаниями самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор. Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти.