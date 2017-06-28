Роскомнадзор рассказал о «заведомо ложных» попытках зарегистрировать Telegram

В Роскомнадзор поступили заведомо ложные уведомления о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства «ВКонтакте».

Уведомления были отправлены через форму на официальном сайте Роскомнадзора. Судя по скриншоту в посте, их было три.

Поддельность уведомлений эксперты Роскомнадзора установили, проанализировав корректность указанных сведений. Так, в двух заявках из трех была неверно указана страна юридического лица, а IP-адреса заявителей принадлежали московскому вузу и российской компании.

Попытки третьих лиц зарегистрировать Telegram в реестре в Роскомнадзоре назвали предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти.

В ведомстве предупредили, что его эксперты «кое-что знают об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний», так что «хитрым и остроумным интернет-пользователям не удастся обвести их вокруг пальца».