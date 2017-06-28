Митрохина задержали после разговора с Матвиенко о сносе домов в Москве

Лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина задержали на пикете против массового сноса домов по программе реновации около Совета Федерации. 28 июня верхняя палата парламента рассмотрит федеральный законопроект о реновации.

Митрохин рассказал, что к пикетчикам вышла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, с которой им удалось поговорить. «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», — заявила Матвиенко лидеру московского «Яблока».

Сразу после беседы с Матвиенко Митрохин был задержан и доставлен в ОВД «Тверской».