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Митрохина задержали после разговора с Матвиенко о сносе домов в Москве

РБК
07:01, 28 июня 2017
Надежный источник

Лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина задержали на пикете против массового сноса домов по программе реновации около Совета Федерации. 28 июня верхняя палата парламента рассмотрит федеральный законопроект о реновации.

Митрохин рассказал, что к пикетчикам вышла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, с которой им удалось поговорить. «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», — заявила Матвиенко лидеру московского «Яблока».

Сразу после беседы с Матвиенко Митрохин был задержан и доставлен в ОВД «Тверской».

Митрохина ранее дважды задерживали около Госдумы, куда он приходил с пикетом перед вторым и третьим чтением законопроекта.
По закону о реновации московская мэрия планирует расселить и снести более 4 тысяч домов, чтобы заново застроить целые кварталы города. Ожидается, что на программу будет потрачено более 3 триллионов рублей, которые город планирует выделить сам.

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